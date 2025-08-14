CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 14 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 14 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 14 Ağustos 2025 tarihli 32986. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 14 Ağustos Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 08:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 14 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 14 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Ağustos Perşembe tarihli 32986. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

14 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/317)

YÖNETMELİKLER

–– Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉14 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'dan Veiga hamlesi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Hollywood yıldızı Türkiye’de! Vikingler’in kralı tatil için bakın nereyi tercih etti
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Karagümrük'ü ağırlayacak G.Saray Karagümrük'ü ağırlayacak 08:49
Noah - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? Noah - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? 08:47
Wolfsberger AC - PAOK maçı hangi kanalda? Wolfsberger AC - PAOK maçı hangi kanalda? 08:44
Midtjylland - Fredrikstad maçı hangi kanalda? Midtjylland - Fredrikstad maçı hangi kanalda? 08:40
KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı hangi kanalda? KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı hangi kanalda? 08:35
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Daha Eski
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24