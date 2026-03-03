TOKİ Ankara kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet)

Ankara'nın konut piyasasını rahatlatacak olan dev projenin kura çekimi bugün saat 13.30'da başladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ilk olarak şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarımızın kurası çekildi. Ankara genelinde 31 bin 73 konut için başvuruda bulunan yüz binlerce vatandaş, isimlerinin kura küresinden çıkıp çıkmadığını öğrenmek için e-Devlet sistemine akın ediyor. İşte Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

Ankara kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL, kurada adı çıkmayanlara kura bitiminden 5 iş günü sonra iade edilecek. Ankara kuraları dev bir organizasyon olduğu için iadelerin Mart ayının ikinci haftasından itibaren (10-12 Mart) Ziraat veya Halkbank ATM'lerinden alınabileceği öngörülüyor.

TOKİ ANKARA KURASINDA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kurada "Asil" olarak ismi çıkan Ankara sakinleri için süreç şöyle işleyecek:

Sözleşme: TOKİ'nin belirleyeceği tarihlerde (2026 yılı içerisinde) banka şubelerine gidilerek sözleşme imzalanacak.

Peşinat: Konut bedelinin %10'u oranında peşinat yatırılacak.

Ödeme: Taksit ödemeleri sözleşme imzasından sonra başlayacak olup 240 ay vade imkanı sunulacak.

Ankara TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Sisteme Giriş Yapın: e-Devlet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "TOKİ" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" yazın.

Doğru Hizmeti Seçin: Çıkan sonuçlar arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Sonucu Görüntüleyin: Açılan ekranda Osmaniye projesine yaptığınız başvurunun detaylarını ve kura sonucunu göreceksiniz.

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler: