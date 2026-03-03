CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TOKİ Ankara kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet)

TOKİ Ankara kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet)

Ankara TOKİ kura sonuçları 3 Mart 2026 isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı! Etimesgut, Sincan, Mamak, Gölbaşı ve Pursaklar başta olmak üzere Ankara genelinde inşa edilecek toplam 31 bin 73 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kura ile belirlenmeye devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen asil ve yedek kazananlar listesi, eş zamanlı olarak e-Devlet kapısı ve TOKİ resmi web sitesine yükleniyor. İşte T.C. kimlik numarası ile Ankara TOKİ kura sonuçları öğrenme ekranı ve ilçe ilçe kesinleşen isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 14:34
TOKİ Ankara kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet)

Ankara'nın konut piyasasını rahatlatacak olan dev projenin kura çekimi bugün saat 13.30'da başladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ilk olarak şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarımızın kurası çekildi. Ankara genelinde 31 bin 73 konut için başvuruda bulunan yüz binlerce vatandaş, isimlerinin kura küresinden çıkıp çıkmadığını öğrenmek için e-Devlet sistemine akın ediyor. İşte Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULA | e-DEVLET

TOKİ Ankara kura sonuçları 2026

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ankara kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ Ankara Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet)

TOKİ ANKARA KURASI İLÇELERE GÖRE İSİM LİSTESİ | ASİL VE YEDEKLER

ANKARA TOKİ KURASI | KAZANANLAR SIRALI TAM LİSTE

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL, kurada adı çıkmayanlara kura bitiminden 5 iş günü sonra iade edilecek. Ankara kuraları dev bir organizasyon olduğu için iadelerin Mart ayının ikinci haftasından itibaren (10-12 Mart) Ziraat veya Halkbank ATM'lerinden alınabileceği öngörülüyor.

TOKİ Ankara kura sonuçları e-Devlet

TOKİ ANKARA KURASINDA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kurada "Asil" olarak ismi çıkan Ankara sakinleri için süreç şöyle işleyecek:

  • Sözleşme: TOKİ'nin belirleyeceği tarihlerde (2026 yılı içerisinde) banka şubelerine gidilerek sözleşme imzalanacak.

  • Peşinat: Konut bedelinin %10'u oranında peşinat yatırılacak.

  • Ödeme: Taksit ödemeleri sözleşme imzasından sonra başlayacak olup 240 ay vade imkanı sunulacak.

TOKİ ANKARA KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR? e-DEVLET

Ankara TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Sisteme Giriş Yapın: e-Devlet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "TOKİ" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" yazın.

  • Doğru Hizmeti Seçin: Çıkan sonuçlar arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

  • Sonucu Görüntüleyin: Açılan ekranda Osmaniye projesine yaptığınız başvurunun detaylarını ve kura sonucunu göreceksiniz.

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler:

  • Asil Hak Sahibi Oldunuz: Konut projesinden ev almaya hak kazandığınız anlamına gelir.

  • Yedek Hak Sahibi Oldunuz: Asil hak sahiplerinden vazgeçen veya şartları sağlamayanların yerine sırayla çağrılacağınız anlamına gelir.

  • Hak Sahibi Olamadınız: Kurada adınızın çıkmadığını ifade eder.

