Van DEPREM son dakika | 4 Nisan Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Van'ın Tuşba ilçesi, sabahın erken saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 Nisan 2026 sabahı saat 08:52:42'de kaydedilen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde, yani yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Sığ derinliği nedeniyle sarsıntının şiddeti bölgedeki yerleşim birimlerinde çok yüksek hissedildi. Deprem anında evlerinde olan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, trafikteki sürücülerin de araçlarını durdurduğu görüldü. AFAD, Van Valiliği ve yerel belediye ekipleri, depremin merkez üssü olan Tuşba ve çevre köylerde herhangi bir yıkım olup olmadığını belirlemek üzere teyakkuza geçti. İlk belirlemelere göre bazı eski yapılarda çatlaklar oluştuğu ihbar edilirken, can kaybına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Tuşba merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem, Van Gölü havzası ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde yankı buldu. Sarsıntı başta Van genelinde olmak üzere; Bitlis (Ahlat, Adilcevaz), Ağrı (Doğubayazıt, Patnos), Hakkari ve Muş illerinde hissedilir derecede etkili oldu. Depremin sığ odaklı olması, sarsıntının çevre illerdeki yüksek katlı binalarda uzun süreli sallantı şeklinde hissedilmesine neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşların büyük bir kısmı sokağa çıkarak bekleyişe geçerken, bölgedeki GSM operatörlerinde kısa süreli yoğunluk yaşandı.

VAN DEPREMİ SON DURUM: ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Tuşba merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Valilik ve AFAD'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Sarsıntının hemen ardından bölgedeki jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları titizlikle sürdürülürken AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

