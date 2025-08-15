CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 15 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 15 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 15 Ağustos 2025 tarihli 32987. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 15 Ağustos Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 15 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 15 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Ağustos Cuma tarihli 32987. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/5)

İLKE KARARLARI

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Yapılabilecek Hayvan Bakımevlerine ve Doğal Yaşam Alanlarına Dair İlke Kararı (No: 144)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 94 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 146)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecine Yönelik Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında İlke Kararı (No: 147)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2022/62466 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2023/30928 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2023/38006 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

👉15 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

"Köy takımı hocaları..."
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
DİĞER
Müziğin perde arkası kirli çıktı! Spotify’a rüşvet suçlaması
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
G.Saray'da Ederson tamam!
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... 09:38
F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor 08:57
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor 08:46
"Köy takımı hocaları..." "Köy takımı hocaları..." 08:42
Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 08:38
Filistin'e destek Filistin'e destek 01:40
Daha Eski
3 dakika dayandı! 3 dakika dayandı! 01:39
Ndidi tribünde Ndidi tribünde 01:38
9. saniyede penaltı şoku! 9. saniyede penaltı şoku! 01:37
Paulista’dan iki kritik hata Paulista’dan iki kritik hata 01:34
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:43
Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... 00:43