Resmi Gazete'de bugün! 15 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 15 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Ağustos Cuma tarihli 32987. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/5)

İLKE KARARLARI

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Yapılabilecek Hayvan Bakımevlerine ve Doğal Yaşam Alanlarına Dair İlke Kararı (No: 144)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 94 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 146)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecine Yönelik Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında İlke Kararı (No: 147)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2022/62466 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2023/30928 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2023/38006 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri