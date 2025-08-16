Resmi Gazete'de bugün! 16 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 16 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 16 Ağustos Cumartesi tarihli 32988. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10203)

–– Tokat İli, Merkez İlçesi, Oğulbey, Mehmetpaşa, Örtmeliönü ve Çay Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10204)

–– Adana İli, Yumurtalık İlçesinde Bulunan Alanın SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10205)

–– Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçeleri Sınırları İçerisinde İlan Edilen Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10206)

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görev Yapan Türk Askeri Birlikleri Personeli ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeline Tazminat Ödenmesi Hakkındaki 4/2/2002 Tarihli ve 2002/3698 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10207)

–– Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Kapsamında İhaleye Çıkılacak Olan Frekanslara Dair Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10208)

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10209)

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10210)

–– Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10211)

–– Samsun ve Zonguldak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10212)

–– Resmi İstatistik Programı (2022-2026)'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10213)

–– İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesinde Bulunan Alanın Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10214)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/318, 319, 320)

YÖNETMELİK

–– Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık ile İlgili 2025/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/19)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/08/2025 Tarihli ve 13706 Sayılı Kararı

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 8/8/2025 Tarihli ve 2025-42/2 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/08/2025 Tarihli ve 11255 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri