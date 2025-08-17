CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 17 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 17 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 17 Ağustos 2025 tarihli 32989. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 17 Ağustos Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 08:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 08:46
Resmi Gazete'de bugün! 17 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 17 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 17 Ağustos Pazar tarihli 32989. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

17 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kuluncak-Elazığ Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10215)

–– 154 kV Birecik OSB TM İrtibatları (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10216)

–– Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Kocaeli İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10217)

–– Erciş-Patnos ve Gevaş İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10218)

–– R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Kırklareli İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10219)

–– Hizan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10220)

–– Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Bolu İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10221)

–– 400 kV Devekıran TM İrtibatları (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10222)

–– Kirazlıköprü Sulaması Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10223)

–– Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Eskişehir İli, Çifteler İlçesi, Eminekin Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 1120 Parsel Numaralı Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10224)

–– Karabük Gar Sahası Projesi Kapsamında Karabük İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10225)

–– Gelinkaya GES EDT Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Erzurum İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10226)

–– Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu ve Şairnabi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10227)

–– Yellice RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Sivas İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10228)

–– Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla İstanbul İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10229)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10230)

–– Erzurum İli, Aziziye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10231)

–– 154 kV Korkuteli-Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10232)

–– Şile RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Hallaçlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 116 Ada, 2 Parsel Numaralı Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10233)

YÖNETMELİKLER

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Batarya Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

👉17 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

