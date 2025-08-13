TV8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç canlı | TV8 canlı yayın

TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden TV 8 özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programlarıyla seyirciyi ekran başına kilitliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2025 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.
TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
TV 8 YARIŞMALARI
Survivor
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Parola Parola
Çarkıfelek
Cevap Ver Türkiye
O Ses Türkiye
Doya Doya Moda
TV 8 PROGRAMLARI
Aramızda Kalmasın
Gazete Magazin
8'de Sağlık
Gençlik Rüzgarı
Survivor Panorama
Survivor Ekstra
Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
Türkiye'nin Doktorları
Bir Yemek Olsan
10 Yaş Genç
TV 8 DİZİLERİ
Aşka Düşman
Tuzak
Yazgı
Canım Annem
Kadere Karşı
Kırmızı Oda
Annenin Sırrıdır Çocuk
Doğduğun Ev Kaderindir
Maral: En Güzel Hikayem