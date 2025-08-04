CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ağustos: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ağustos Pazartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

4 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 40,67 (Alış) - 40,67 (Satış)

◼EURO: 47,11 (Alış) - 47,14 (Satış)

◼STERLİN: 53,81 (Alış) - 54,08 (Satış)

1 DOLAR = 40,67 TL

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👉4 Ağustos Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.398,81₺

◼Gram altın satış: 4.399,28₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 7.151,00₺

◼Çeyrek altın satış: 7.207,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 14.302,00₺

◼Yarım altın satış: 14.415,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 28.515,00₺

◼Tam altın satış: 28.697,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 29.085,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 29.525,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 28.998,00₺

◼Ata altın satış: 29.402,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ağustos Pazartesi günü saat 14.40 itibarıyla alınmıştır.