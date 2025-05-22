Beşiktaş su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Beşiktaş su kesintisi 22 Mayıs 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Beşiktaş'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 22 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beşiktaş 22 Mayıs Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

İSKİ BEŞİKTAŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ABBASAĞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: CİHANNÜMA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SİNANPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TÜRKALİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VİŞNEZADE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YILDIZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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