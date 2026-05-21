Galatasaray'dan Mertens hasretini dindirecek transfer: Ismael Saibari!

Transferde öncelikli hedeflerinden birisini 10 numara pozisyonu olarak belirleyen Galatasaray'da liste yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'ya resmi teklif yapan ve yanıt bekleyen Sarı-Kırmızılılar, yine kısa süre içinde serbest kalacak olan Dortmund'lu Julian Brandt için de girişimlere başlamıştı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR Yönetimin şimdi de PSV Eindhoven formasıyla harika bir sezon geçiren Ismael Saibari'yi gündemine aldığı ortaya çıktı. 15 gol ve 8 asistlik performansıyla hem PSV'yi şampiyon yapan hem de Hollanda Ligi'nde sezonun futbolcusu seçilen Faslı yıldızla ilgili ilk adımların atıldığı öğrenildi.