Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mertens hasretini dindirecek transfer: Ismael Saibari!

Galatasaray'dan Mertens hasretini dindirecek transfer: Ismael Saibari!

Galatasaray, Dries Mertens'in eksikliğini derinden hissederken gündemine dikkat çekici bir ismi aldı. Sarı-kırmızılı ekibin PSV Eindhoven formasıyla Hollanda Ligi'nde 15 gol ve 8 asistlik performans sergileyip şampiyonluk yaşayan Ismael Saibari için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetim ayrıca Bernardo Silva ve Julian Brandt transferleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50


Transferde öncelikli hedeflerinden birisini 10 numara pozisyonu olarak belirleyen Galatasaray'da liste yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'ya resmi teklif yapan ve yanıt bekleyen Sarı-Kırmızılılar, yine kısa süre içinde serbest kalacak olan Dortmund'lu Julian Brandt için de girişimlere başlamıştı.



2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yönetimin şimdi de PSV Eindhoven formasıyla harika bir sezon geçiren Ismael Saibari'yi gündemine aldığı ortaya çıktı. 15 gol ve 8 asistlik performansıyla hem PSV'yi şampiyon yapan hem de Hollanda Ligi'nde sezonun futbolcusu seçilen Faslı yıldızla ilgili ilk adımların atıldığı öğrenildi.



2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saibari için PSV'nin belirlediği bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu iddia ediliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 7 maçta 3 kez ağları havalandırdı.



ÇOK CİDDİ BÜTÇE AYRILDI

Bu sezon şampiyonluğa rağmen Mertens'in eksikliğini fazlasıyla hisseden Okan Buruk'un Victor Osimhen'in arkasına mutlaka skorer bir 10 numara istediği belirtiliyor. Takvim'de yer alan habere göre yönetim bu transferi bitirebilmek için ciddi bir paraları gözden çıkarmış durumda.

