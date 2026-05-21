Galatasaray'dan Mertens hasretini dindirecek transfer: Ismael Saibari!
Galatasaray, Dries Mertens'in eksikliğini derinden hissederken gündemine dikkat çekici bir ismi aldı. Sarı-kırmızılı ekibin PSV Eindhoven formasıyla Hollanda Ligi'nde 15 gol ve 8 asistlik performans sergileyip şampiyonluk yaşayan Ismael Saibari için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetim ayrıca Bernardo Silva ve Julian Brandt transferleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
ÇOK CİDDİ BÜTÇE AYRILDI
Bu sezon şampiyonluğa rağmen Mertens'in eksikliğini fazlasıyla hisseden Okan Buruk'un Victor Osimhen'in arkasına mutlaka skorer bir 10 numara istediği belirtiliyor. Takvim'de yer alan habere göre yönetim bu transferi bitirebilmek için ciddi bir paraları gözden çıkarmış durumda.
