Arefe günü resmi tatil mi? 26 Mayıs yarım gün mü?

Kurban Bayramı ibadetlerini yerine getirmeye ve tatil planlarını gerçekleştirmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş, takvimdeki resmi tatil detaylarına kilitlendi. "26 Mayıs 2026 Arefe günü resmi tatil mi, okullar ve iş yerleri yarım gün mü çalışacak?" sorusu, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son dakika idari izin açıklamasının ardından büyük hız kazandı. Kamu çalışanları için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte 26 Mayıs Salı gününün çalışma ve eğitim durumu netleşti. İşte okullarda, bankalarda ve özel sektörde arefe günü son durum...

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? (26 MAYIS 2026)

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, Kurban Bayramı Arefe günü (26 Mayıs 2026 Salı) normal şartlarda saat 13.00 itibarıyla başlayan "Yarım Gün" resmi tatildir. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, kamu çalışanları için 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı arefe günü sabahı idari izin kapsamına alınarak Kurban Bayramı tatili kamu sektörü için toplamda 9 güne uzatılmıştır.

26 MAYIS SALI AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük idari izin kararı doğrultusunda, devlet kurumlarına bağlı olan okullar da bu kapsama dahil edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm devlet okulları ve özel okullar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (Arefe) günleri kapalı olacaktır.

👉 Öğrenciler ve öğretmenler için bayram tatili 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp, 31 Mayıs Pazar gününe kadar kesintisiz devam edecektir. Eğitim-öğretim 1 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden yeniden başlayacaktır.

AREFE GÜNÜ İŞ YERLERİ, BANKALAR VE ÖZEL SEKTÖR AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 9 günlük tatil "idari izin" statüsünde olduğu için yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumu çalışanlarını kapsamaktadır. Özel sektör çalışanları için yasal takvim işlemektedir.

AREFE GÜNÜ ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

Özel sektör işletmeleri için 26 Mayıs Salı arefe günü saat 13.00'e kadar tam mesai, saat 13.00'ten sonra ise yarım gün resmi tatildir. İşverenler kendi inisiyatifleriyle bugünü tam gün tatil ilan etmediği sürece, saat 13.00'ten sonra çalışan işçilere kanunen ilave yarım günlük fazla mesai (genel tatil) ücreti ödenmesi zorunludur.

AREFE GÜNÜ BANKALAR, BORSA VE NOTERLER AÇIK MI?

Bankalar, Borsa İstanbul (BİST) ve Noterler kamu kurumu olmasalar da resmi tatil mevzuatına tabi olarak çalışırlar. Bu nedenle 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'e kadar açık olacak, öğleden sonra ise bayram tatili sonuna kadar resmi olarak kapanacaktır. Arefe günü öğleden sonra yapılacak EFT ve Havale işlemleri ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçecektir.

AREFE GÜNÜ HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

Hastanelerin poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) idari izin sebebiyle kapalı olacak ancak Acil Servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Eczaneler ise arefe günü saat 13.00'e kadar normal mesai yapacak, 13.00'ten sonra ise yalnızca bölgenizin "Nöbetçi Eczaneleri" hizmet verecektir.