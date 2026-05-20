Okan Buruk'a Çizme kancası! Mevcut teknik direktörün ayrılması durumunda...
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un ismi son olarak İtalya Serie A'dan o takımla anıldı. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Çizme ekibi mevcut teknik direktörün ayrılması durumunda Buruk'un ismini de listeye aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 16:04
Son olarak İtalyan basınından Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Lazio, Okan Buruk'u teknik direktör aday listesine ekledi.
Lazio'nun mevcut teknik direktörü Maurizio Sarri için Napoli ve Atalanta'nın ilgisinin olduğu öğrenilirken, Sarri'nin olası ayrılığında Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin listesinde Okan Buruk'un da olduğu öğrenildi.
Okan Buruk haricinde Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino'nun da Lazio'nun teknik direktör adayları arasında olduğu da haberde belirtildi.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.