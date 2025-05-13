CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? - Bursluluk Sınavı sonuçları tarihi

Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? - Bursluluk Sınavı sonuçları tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve öğrencilerin büyük heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan 2025 Pazar günü tamamlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde binlerce öğrenci, burs alma umuduyla sınavda ter döktü. Sınavın ardından gözler, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Burs almaya hak kazanacak öğrencilerin belirleneceği bu sonuçlar, aynı zamanda eğitim hayatlarına maddi destekle devam etmelerini sağlayacak önemli bir dönüm noktası olacak. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Bursluluk Sınavı sonuçları tarihi hakkında detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 10:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? - Bursluluk Sınavı sonuçları tarihi

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası gözler artık sonuçlarda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavda, 1 milyonu aşkın öğrenci burs alma umuduyla ter döktü. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, hem kendileri hem de aileleri için büyük önem taşıyan bu sınavın sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan sınavın ardından en çok merak edilen soru ise "2025 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" oldu. Peki, İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Bursluluk sınavı sonuçları tarihi hakkında merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrasında, sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler şimdi doğru ve yanlışlarını kontrol etme sürecine geçti. Bu kapsamda beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Bursluluk Sınavı soru ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Cevap anahtarına erişmek isteyen öğrenciler, odsgm.meb.gov.tr adresini ziyaret ederek, sınıf düzeylerine uygun kitapçıkları ve cevap anahtarlarını kolaylıkla inceleyebilir.

BURSLULUK SIANVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile ilgili beklenen açıklama geldi. MEB'in yayımladığı resmi kılavuz doğrultusunda, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Yapılan duyuruya göre, 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla adayların erişimine açılacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk Sınavı sonuçlarını öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle öğrenebilecek. Sonuç ekranı üzerinden hem puan durumuna hem de burs kazanıp kazanmadıklarına dair detaylara ulaşılabilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler de netleşecek. Başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği resmi mevzuat doğrultusunda burs desteğinden yararlanabilecek.

İOKBS sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler, her yıl olduğu gibi belirli bir takvime göre yürütülüyor. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında, burs ödemeleri öğrencinin kazandığı okula kaydını yaptırdığı tarihi izleyen yılın Ekim ayı başında başlıyor.

Bu kapsamda, burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına her ay düzenli şekilde ödeme yapılacak ve bu destek, 12 ay boyunca kesintisiz devam edecek.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe Osimhen'e talip!
DİĞER
Trabzonspor - Galatasaray finali öncesin olay sözler! "Galatasaraylı hakemi maça verdiler"
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
F.Bahçe'de kaleci operasyonu!
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Sancho harekatı! F.Bahçe'den Sancho harekatı! 10:04
Beşiktaş’tan forvet hamlesi! Beşiktaş’tan forvet hamlesi! 09:30
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 09:08
F.Bahçe'de kaleci operasyonu! F.Bahçe'de kaleci operasyonu! 09:08
Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 08:16
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Daha Eski
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51