ÖSYM'nin her yıl uyguladığı üniversite sınavı YKS için öğrenciler, başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. 2026 YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumları iki gün boyunca gerçekleştirilecek ve başvurular 25 günlük süre içerisinde tamamlanabilecek. Peki, YKS 2026 başvuru tarihi ne zaman? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi tarihlerde uygulanacak? Üniversite hayali kuran adaylar, başvuru takvimini kaçırmamak için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Peki, YKS ne zaman 2026? TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Milyonlarca adayın hedeflediği üniversiteye gidebilmek için hazırlıklarına başladığı YKS, TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla iki gün boyunca gerçekleştirilecek. YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru süresi toplam 25 gün olacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ücret ödemeleri, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda detaylı şekilde yer alıyor.

YKS 2026 NE ZAMAN?

YKS, üç oturumdan oluşuyor ve iki gün boyunca uygulanacak:

1. Oturum (TYT – Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026

2. Oturum (AYT – Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026

3. Oturum (YDT – Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026

TYT oturumu tüm adaylar için zorunlu olurken, AYT ve YDT oturumları adayların tercih ettiği alan ve dil grubuna göre uygulanacak. Sınavlar, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde ve COVID-19 gibi olağan dışı durumlara karşı alınacak önlemlerle gerçekleştirilecek.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2026 sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç açıklamasının ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak ve adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite ve bölümlere yerleştirilecek.

YKS 2026 HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Başvuru süresi içerisinde başvuru yapılmayan adaylar sınava katılamayacak.

Başvuru ücretleri ve ödeme yöntemleri ÖSYM kılavuzunda belirtilecek.

Sınav öncesi adayların sınav giriş belgelerini ve gerekli kimlik bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Sınav günleri için adayların sınav merkezlerine zamanında gitmeleri ve kurallara uymaları gerekiyor.

2026 YKS'ye girecek adaylar, başvuru tarihlerini ve sınav takvimini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmeli ve tüm hazırlıklarını buna göre planlamalı.