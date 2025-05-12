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Haberler Haberler Amasya'da korkutan iki deprem! Amasya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

Amasya'da korkutan iki deprem! Amasya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

Türkiye'de son zamanlarda artan depremler, bu kez kendini Amasya'da gösterdi. Öğlen saatlerinde Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar konu hakkında, "Amasya'da kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunu araştırırken, AFAD ve Kandilli verileri paylaşıldı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 13:16
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Amasya'da korkutan iki deprem! Amasya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

SON DAKİKA AMASYA DEPREM | Türkiye'de meydana gelen depremler son zamanlarda artarken, bu kez 12 Mayıs Pazartesi günü Amasya'da iki deprem kaydedildi. Öğlen saatlerinde meydana gelen deprem birçok bölgeden hissedilirken, konu hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaşıldı. Peki, Amasya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

AMASYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4, saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremler, çevre illerden de hissedildi.

AMASYA DEPREMİ KANDİLLİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Amaysa deprem verileri ise 4.6 olarak belirtildi. 12.23'te meydana gelen deprem sonrası 12:26'da ise 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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