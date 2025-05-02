Son dakika deprem! Kütahya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

KÜTAHYA'DA DEPREM OLDU! | Türkiye'de meydana gelen depremler son zamanlarda artarken, birçok bölgede hissedilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde arka arkaya sarsıntılarla korkutan Kütahya'da 2 Mayıs Cuma günü saat 15.00 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Simav olarak açıklanan deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarda bulunurken, depremin şiddeti de belli oldu. Peki, Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

KÜTAHYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.51'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik 12.55 kilometre olarak kaydedilirken, depremin çevre illerde de hissedildiği açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan Kütahya deprem şiddeti: