CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika deprem! Kütahya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

Son dakika deprem! Kütahya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

Kütahya'da depremler meydana gelmeye devam ediyor. Saat 15.00 sıralarında hissedilen, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya'da hissedilen depremin Simav merkezli olduğu açıklandı. Peki, Kütahya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 16:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika deprem! Kütahya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

KÜTAHYA'DA DEPREM OLDU! | Türkiye'de meydana gelen depremler son zamanlarda artarken, birçok bölgede hissedilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde arka arkaya sarsıntılarla korkutan Kütahya'da 2 Mayıs Cuma günü saat 15.00 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Simav olarak açıklanan deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarda bulunurken, depremin şiddeti de belli oldu. Peki, Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

KÜTAHYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.51'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik 12.55 kilometre olarak kaydedilirken, depremin çevre illerde de hissedildiği açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan Kütahya deprem şiddeti:

G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız...
Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi...
DİĞER
DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya zirvesinde açıkladı: Hedefimiz doğal gaz ve petrol aramalarında küresel aktör olmak
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar...
Rosier'den flaş G.Saray itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Fayha-Damac FC maçı ne zaman? Al Fayha-Damac FC maçı ne zaman? 15:40
F.Bahçe'de derbi mesaisi! F.Bahçe'de derbi mesaisi! 15:32
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor Beşiktaş derbiye hazırlanıyor 15:30
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! 15:24
Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman? Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman? 15:19
Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... 15:10
Daha Eski
Ozan Tufan'a göre en iyiler! Ozan Tufan'a göre en iyiler! 14:03
Rosier'den flaş G.Saray itirafı! Rosier'den flaş G.Saray itirafı! 13:50
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 12:48
G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... 12:14
G.Saray Sara'dan servet kazanacak! G.Saray Sara'dan servet kazanacak! 11:50
Fransız devinden sürpriz hamle! Fransız devinden sürpriz hamle! 11:06