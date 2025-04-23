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Haberler Haberler Yarın okul var mı? - 24 Nisan Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi?

Yarın okul var mı? - 24 Nisan Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi?

İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ve ardından gelen artçı depremlerin ardından eğitime 2 gün ara verildi. İstanbul Valiliğinden gelen açıklama sonrası 2 ilde de okullar tatil edildi. Yarın okul var mı? 24 Nisan Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 22:35
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Yarın okul var mı? - 24 Nisan Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi?

İstanbul'da yaşanan peş peşe depremlerin ardından Valilik eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu. Depremin merkez üssü olan Silivri ve ona yakın noktalarda ikamet eden vatandaşlar ise araştırmalara başladı. Peki, yarın okul var mı? 24 Nisan Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi?

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Tekirdağ ve Kocaeli Valiliği, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır."

Kocaeli Valiliği ise sosyal medya hesabından, 24 Nisan Perşembe günü il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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