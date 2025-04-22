Okullar ne zaman kapanacak 2025? | 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor? Kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2025? | Bu yıl okulların ne zaman kapanacağı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci yaz tatili için bekliyor. Öğrenci ve öğretmenlerin de heyecanla beklediği tatil için geri sayım başladı. Okullar ne zaman kapanacak? 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularına cevap bekleniyor. MEB son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

17 Ocak Cumartesi günü son ders zilinin çalmasıyla başlayan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 3 Şubat Pazartesi günü açıldı. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü tatile girecek.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl karneler 20 Haziran cuma günü alınacak, ardından yaz tatili başlayacak.Bazı haber mecralarında ve sosyal medyada yer alan 'okullar erken kapanacak' iddiaları bakanlık tarafından yalanlandı. MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış olup, eğitim süreçleri bu takvim doğrultusunda devam etmektedir."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili tartışmalarına son noktayı koyarak, okulların erken kapanacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Tekin, "Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl duyurduğumuz akademik takvim aynen geçerlidir. Manipülatif haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi. Bakan, MEB'in resmi sitesinde yer alan takvimin dışındaki bilgilere güvenilmemesi gerektiğini özellikle belirtti.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI: 2025-2026 OKUL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli mi? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, ders başlangıç ve bitiş tarihlerini, tatil sürelerini ve diğer önemli tarihleri içeren takvime göre planlarını yapabilecekler. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi eğitim öğretim takvimi henüz açıklanmamıştır. Ancak yeni eğitim öğretim döneminin eylülün ikinci haftası başlaması bekleniyor.