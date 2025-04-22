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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 30 Nisan yarım gün mü? - 30 Nisan Çarşamba resmi tatil mi?

30 Nisan yarım gün mü? - 30 Nisan Çarşamba resmi tatil mi?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla vatandaşlar 30 Nisan'ın da yarım gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bazı resmi tatiller öncesinde yarım gün tatil uygulaması yapılabiliyor. Peki, 30 Nisan yarım gün mü? 30 Nisan Çarşamba resmi tatil mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 21:56
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30 Nisan yarım gün mü? - 30 Nisan Çarşamba resmi tatil mi?

Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs heyecanına kısa süre kaldı. Her yıl kutlanan 1 Mayıs, bu yıl da kutlanacak. Öte yandan vatandaşlar 30 Nisan yarım gün mü? 30 Nisan Çarşamba resmi tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

30 NİSAN ÇARŞAMBA YARIM GÜN MÜ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Ancak bir gün öncesi yani 30 Nisan Çarşamba günü resmi tatil değil, iş yerleri tam zamanlı çalışmalarına devam edecekler.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinden dolayı, okullar tatil olacak. 1 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, resmi tatil olduğu için bankalar çalışmayacak.

1 MAYIS NEDİR, NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

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