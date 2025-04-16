  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Engelli öğretmen atama başvuru ekranı 2025 | 2. aşama tercih başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Engelli öğretmen atama başvuru ekranı 2025 | 2. aşama tercih başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1381 engelli öğretmen ataması için açtığı kontenjana başvurular başladı. Ön başvurusu onaylanan adaylar i,çin açılan 2. aşama başvurulara mebbis üzerinden erişim sağlanacak. Engelli öğretmen atama başvuru ekranı 2025 ve 2. aşama tercih başvurusu nasıl, nereden yapılır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Engelli öğretmen atama başvuru ekranı 2025 | 2. aşama tercih başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1381 engelli öğretmen ataması için beklenen haber geldi. 24 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında başvuruları yapan ve bu başvuruları onaylanan adaylar, 2. aşama başvurusunu da mebbis üzerinden gerçekleştirecek. 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak atamalarda 2. aşama başvurusunu tamamlamak isteyen adaylar için başvuru ekranı ve detayları derledik.

2025 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2. AŞAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Birinci aşamada ön başvurusu onaylanan adaylar, 16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla atama tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar, 2022 ve/veya 2024 yıllarında gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılacak. Adaylar tercihlerini sadece ön başvuruda bulundukları ve kontenjan açılan alanlar için gerçekleştirebilecek. Başvurular "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanan Elektronik Tercih Başvuru Formu üzerinden tamamlanacak.

2025 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA 2. AŞAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

Reklam - Türk Telekom
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
DİĞER
Aston Villa - PSG maçında müzik krizi! Şampiyonlar Ligi'nde şaşkınlık yaratan olay...
Başkan Erdoğan'dan Pervin Buldan'a geçmiş olsun telefonu: "Sırrı Süreyya Önder emin ellerde"
G.Saray milli yıldızla anlaşma sağladı!
F.Bahçe'de En Nesyri planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Başkanı Adalı PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş Başkanı Adalı PFDK'ya sevk edildi! 11:55
Aaron Boupendza hayatını kaybetti Aaron Boupendza hayatını kaybetti 11:54
G.Saray milli yıldızla anlaşma sağladı! G.Saray milli yıldızla anlaşma sağladı! 11:37
NBA'de 2024-2025 normal sezonu tarihe geçti NBA'de 2024-2025 normal sezonu tarihe geçti 11:35
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 11:24
Fenerbahçe - ÇBK Mersin basketbol maçı detayları! Fenerbahçe - ÇBK Mersin basketbol maçı detayları! 11:17
Daha Eski
Okan Buruk'tan sağ bek tercihi! Bodrum FK maçında... Okan Buruk'tan sağ bek tercihi! Bodrum FK maçında... 11:15
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 11:13
Kocaelispor adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor! Kocaelispor adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor! 11:04
Ronaldo Al Nassr ile 'devam' diyecek! Ronaldo Al Nassr ile 'devam' diyecek! 11:00
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı saat kaçta? Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı saat kaçta? 10:57
Morais: G.Saray'a en iyi şekilde hazırlanacağız! Morais: G.Saray'a en iyi şekilde hazırlanacağız! 10:54