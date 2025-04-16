Engelli öğretmen atama başvuru ekranı 2025 | 2. aşama tercih başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1381 engelli öğretmen ataması için beklenen haber geldi. 24 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında başvuruları yapan ve bu başvuruları onaylanan adaylar, 2. aşama başvurusunu da mebbis üzerinden gerçekleştirecek. 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak atamalarda 2. aşama başvurusunu tamamlamak isteyen adaylar için başvuru ekranı ve detayları derledik.

2025 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2. AŞAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Birinci aşamada ön başvurusu onaylanan adaylar, 16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla atama tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar, 2022 ve/veya 2024 yıllarında gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılacak. Adaylar tercihlerini sadece ön başvuruda bulundukları ve kontenjan açılan alanlar için gerçekleştirebilecek. Başvurular "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanan Elektronik Tercih Başvuru Formu üzerinden tamamlanacak.

2025 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA 2. AŞAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.