Lyrid meteor yağmuru, gökyüzünün en etkileyici olaylarından bir tanesi olarak her yıl Nisan ayı ortalarında gözlemlenir. Dünya'nın Thatcher Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı tozların içinden geçmesiyle ortaya çıkan ve Türkiye'den de görülebilen bu meteor şöleninin tarihi, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

LYRİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında Dünya'nın Thatcher Kuyruklu Yıldızı (C/1861 G1 Thatcher) tarafından bırakılan toz ve döküntülerden geçmesiyle oluşan bir gök olayıdır. Bu kuyruklu yıldız, 415 yılda bir Güneş'in etrafında döner ve yörüngesinde bıraktığı parçacıklar, Dünya atmosferine girerek yanar ve gökyüzünde meteorlar olarak görünür. Adını, meteorların yayıldığı nokta (radyant) olan Lyra (Çalgı) takımyıldızından alır. Hızlı ve parlak meteorlarıyla tanınır; bazen arkalarında iz bırakan ateş topları da görülebilir.

LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

2025 yılında Lyrid meteor yağmuru, her zamanki gibi Nisan ayının ortalarında aktif olacak. Genellikle 16-25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilir, ancak en yoğun olduğu zaman (pik noktası) 21-22 Nisan gecesi gerçekleşir.

Lyrid meteor yağmurunu izlemek için en ideal zaman, gece yarısından sonra ve şafaktan önceki saatlerdir. Meteorlar, radyant noktası Lyra takımyıldızı ufukta yükseldiğinde daha iyi görünür hale gelir. Bu nedenle, yerel saatle gece 01.00 civarından sabah 04.00-05.00'e kadar olan zaman dilimi en verimli gözlem saatleridir. Gözlerinizin karanlığa alışması için telefon ekranından uzak durarak en az 15-20 dakika beklemeniz de faydalı olacaktır.

LYRİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilir. Lyra takımyıldızı, Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için Türkiye'nin her yerinden görülebilir bir konumdadır. Ancak, en iyi deneyim için şehir ışıklarından uzak, açık ve karanlık bir alan tercih edilmelidir. Pik tarihinde (21-22 Nisan 2025) hava açık olursa, Türkiye'nin her bölgesinden saatte 10-20 meteor, hatta nadir durumlarda daha fazla görebilirsiniz. Bulunduğunuz yerin ışık kirliliği seviyesi ve hava koşulları görüş kalitesini etkileyebilir.