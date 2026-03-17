Haberler MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026 | 5. sınıf örnek sorular

MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026 | 5. sınıf örnek sorular

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise kademelerinde yapılacak 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarına yönelik konu soru dağılım tabloları ile örnek soru kitapçıklarını erişime açtı. Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini alıştırmak amacıyla hazırlanan senaryolar; 5. sınıf öğrencilerinin hangi konulardan sorumlu olduğunu ve soruların zorluk derecesini gözler önüne seriyor. Özellikle çözüm videolarıyla desteklenen örnek sorular, öğrencilerin sınav formatına alışmasını sağlarken öğretmenlere de sınav hazırlığında rehberlik ediyor. Peki, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinde hangi konulardan kaç soru çıkacak? İşte MEB’in paylaştığı kritik tablo ve sınav hazırlık sürecine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 22:55
MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026 | 5. sınıf örnek sorular

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında ilk sınav dönemi yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği konu soru dağılım tabloları ile örnek soruları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yeni ölçme sistemine uygun olarak hazırlanan bu dokümanlar, okullarda yapılacak olan birinci yazılıların hangi konu kapsamlarında ve hangi soru tipleriyle gerçekleştirileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle açık uçlu soru formatına geçiş süreciyle birlikte kritik bir önem kazanan bu tablolar, her sınıf düzeyi için farklı senaryolar sunarak eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi hedefliyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesini kapsarken; sınavların geçerliliğini ve güvenilirliğini artıracak olan kazanım odaklı yaklaşımı merkeze alıyor. İşte MEB'in paylaştığı verilerle 5, 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 1. yazılı konu ve soru dağılımı...

MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026

5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI TÜRKÇE SENARYOLARI

TÜRKÇE | Senaryo 1

  • T.O.5.7. Görselle iletilen anlamı belirleyebilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.10. Metin içi karşılaştırma yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.12. Metindeki unsurları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.16. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.Y.5.9. Yazısında karşılaştırma yapabilme
  • T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 2

  • T.O.5.8. Metnin derin anlamını belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.10. Metin içi karşılaştırma yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.12. Metindeki unsurları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.19. Bilgilendirici metinde düşünceyi geliştirme yollarını belirlemeye yönelik çözümleme
  • yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.Y.5.17. Yazısında düşünceyi geliştirme yollarını kullanabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 3

  • T.O.5.7. Görselle iletilen anlamı belirleyebilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.8. Metnin derin anlamını belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.12. Metindeki unsurları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.18. Şiirin biçim özelliklerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.Y.5.9. Yazısında karşılaştırma yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 4

  • T.O.5.7. Görselle iletilen anlamı belirleyebilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.14. Öyküleyici metinlerdeki hikâye unsurlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.16. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.18. Şiirin biçim özelliklerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.19. Bilgilendirici metinde düşünceyi geliştirme yollarını belirlemeye yönelik çözümleme
  • yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.20. Metindeki söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.Y.5.17. Yazısında düşünceyi geliştirme yollarını kullanabilme | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 5

  • T.O.5.8. Metnin derin anlamını belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.10. Metin içi karşılaştırma yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.12. Metindeki unsurları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.16. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.O.5.20. Metindeki söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme | Soru Sayısı: 1T.Y.5.7. Yaratıcı yazı yazabilme | Soru Sayısı: 1
  • T.Y.5.21. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme | Soru Sayısı: 1

5. sınıf örnek sorular

5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI MATEMATİK SENARYOLARI

MATEMATİK | Senaryo 1

  • MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanının ölçüsü verildiğinde
  • çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme | Soru Sayısı: 1
  • MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme | Soru Sayısı: 2
  • MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil
  • edebilme | Soru Sayısı: 3
  • MAT.5.1.4. Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım
  • yapabilme | Soru Sayısı: 3

MATEMATİK | Senaryo 2

  • MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanının ölçüsü verildiğinde
  • çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme | Soru Sayısı: 1
  • MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme | Soru Sayısı: 2
  • MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil
  • edebilme | Soru Sayısı: 3
  • MAT.5.1.4. Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım
  • yapabilme | Soru Sayısı: 2

MATEMATİK | Senaryo 3

  • MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanının ölçüsü verildiğinde
  • çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme | Soru Sayısı: 1
  • MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme | Soru Sayısı: 3
  • MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil
  • edebilme | Soru Sayısı: 3
  • MAT.5.1.4. Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım
  • yapabilme | Soru Sayısı: 1

MATEMATİK | Senaryo 4

  • MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanının ölçüsü verildiğinde
  • çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme | Soru Sayısı: 1
  • MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme | Soru Sayısı: 2
  • MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil
  • edebilme | Soru Sayısı: 2
  • MAT.5.1.4. Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım
  • yapabilme | Soru Sayısı: 2

MATEMATİK | Senaryo 5

  • MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanının ölçüsü verildiğinde
  • çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme | Soru Sayısı: 1
  • MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme | Soru Sayısı: 3
  • MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil
  • edebilme | Soru Sayısı: 4
  • MAT.5.1.4. Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım
  • yapabilme | Soru Sayısı: 1

MATEMATİK | Senaryo 6

  • MAT.5.4.3. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanının ölçüsü verildiğinde
  • çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlayabilme | Soru Sayısı: 1
  • MAT.5.4.4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme | Soru Sayısı: 2
  • MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil
  • edebilme | Soru Sayısı: 4
  • MAT.5.1.4. Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım
  • yapabilme | Soru Sayısı: 1

MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 5. sınıf

5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI FEN BİLİMLERİ SENARYOLARI

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 1

  • B.5.3.2.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 2
  • FB.5.4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini gözlem yoluyla açıklayabilme | Soru Sayısı: 2
  • FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme | Soru Sayısı: 2

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 2

  • FB.5.3.2.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini gözlem yoluyla açıklayabilme | Soru Sayısı: 3
  • FB.5.4.2.1. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme | Soru Sayısı:2
  • FB.5.5.1.1. Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 3

  • FB.5.3.2.2. Destek ve hareket sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme | Soru Sayısı: 2
  • FB.5.4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini gözlem yoluyla açıklayabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.2.1. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 2
  • FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 4

  • FB.5.3.2.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.2.1. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.5.1.1. Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.5.2.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.5.3.1. Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 5

  • FB.5.3.2.2. Destek ve hareket sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme | Soru Sayısı: 3
  • FB.5.5.1.1. Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 2

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 6

  • FB.5.3.2.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.3.2.2. Destek ve hareket sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini gözlem yoluyla açıklayabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.2.1. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 7

  • FB.5.3.2.2. Destek ve hareket sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini gözlem yoluyla açıklayabilme | Soru Sayısı: 2
  • FB.5.4.2.1. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 2
  • FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme | Soru Sayısı: 2
  • FB.5.5.1.1. Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre sınıflandırabilme | Soru Sayısı: 1
  • FB.5.5.2.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme | Soru Sayısı: 1

5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SOSYAL BİLGİLER SENARYOLARI

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 1

  • SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını
  • karşılaştırabilme | Soru Sayısı: 1
  • SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik çıkarımda bulunabilme | Soru Sayısı: 2

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 2

  • SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını
  • karşılaştırabilme | Soru Sayısı: 1
  • SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme | Soru Sayısı: 1
  • SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik çıkarımda bulunabilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.3. Temel insan hak ve sorumluluklarının önemini sorgulayabilme | Soru Sayısı: 2

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 3

  • SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını karşılaştırabilme | Soru Sayısı: 1
  • SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik çıkarımda bulunabilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.3. Temel insan hak ve sorumluluklarının önemini sorgulayabilme | Soru Sayısı: 2

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 4

  • SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını
  • karşılaştırabilme | Soru Sayısı: 3
  • SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik çıkarımda bulunabilme | Soru Sayısı: 3

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 5

  • SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını karşılaştırabilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik çıkarımda bulunabilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.3. Temel insan hak ve sorumluluklarının önemini sorgulayabilme | Soru Sayısı: 3

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 6

  • SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını karşılaştırabilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2
  • SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik çıkarımda bulunabilme | Soru Sayısı: 3
  • SB.5.4.3. Temel insan hak ve sorumluluklarının önemini sorgulayabilme | Soru Sayısı: 3

Tedesco: Takımı hayata döndürmek için...
Saran: Vazgeçme şansımız yok!
