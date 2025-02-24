  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

REKLAM - TOD
Yüzyılın derbisi! İşte G.Saray - F.Bahçe maçı 11'leri
DİĞER
Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...
Başkan Erdoğan kongre sonrası kabineyi topluyor! Revizyon olacak mı? Gazze, Suriye, Ukrayna... Masa da gündem de yoğun
Buruk: Prime ihtiyacımız yok!
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yarı final için sahaya çıkıyor F.Bahçe yarı final için sahaya çıkıyor 10:47
Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu? Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu? 10:42
Ay-yıldızlılar Yunanistan ile karşılaşacak Ay-yıldızlılar Yunanistan ile karşılaşacak 10:19
ZTK'da grup aşaması tamamlanıyor ZTK'da grup aşaması tamamlanıyor 10:08
Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri! Taffarel'den derbi öncesi Muslera sözleri! 10:02
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! 09:45
Daha Eski
Beşiktaş kupada Antalyaspor'a konuk Beşiktaş kupada Antalyaspor'a konuk 09:45
Buruk: Prime ihtiyacımız yok! Buruk: Prime ihtiyacımız yok! 09:26
Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları 09:24
Ersin Destanoğlu’ndan flaş ayrılık kararı! Ersin Destanoğlu’ndan flaş ayrılık kararı! 09:21
Trabzonsporlu yıldıza Alex benzetmesi! Trabzonsporlu yıldıza Alex benzetmesi! 08:54
24 Şubat 2025 Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2025 Bugün hangi maçlar var? 08:00