  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kan bağışı yapmak, tedavi için kan vermek orucu bozar mı DİYANET?

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kan bağışı yapmak, tedavi için kan vermek orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan bağışı yapmak, tedavi için kan vermek orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 16:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kan bağışı yapmak, tedavi için kan vermek orucu bozar mı DİYANET?

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan bağışı yapmak, tedavi için kan vermek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN KAN BAĞIŞI YAPMAK, TEDAVİ İÇİN KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanete göre oruçluyken kan vermek orucu bozmaz. Konuya ilişkin Diyanet'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur." (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29)."

KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Yüzyılın derbisi! İşte G.Saray - F.Bahçe maçı 11'leri
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe açıklaması!
DİĞER
DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!
Başkan Erdoğan kongre sonrası kabineyi topladı! Revizyon olacak mı? Gazze, Suriye, Ukrayna... Masa da gündem de yoğun
Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı!
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ın teknik direktörü belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ın teknik direktörü belli oldu! 17:11
F.Bahçe taraftarının Rams Park yolculuğu başladı F.Bahçe taraftarının Rams Park yolculuğu başladı 16:44
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? 15:56
Fırtına'nın kupa mesaisi başladı! Fırtına'nın kupa mesaisi başladı! 15:12
van Hooijdonk'tan derbi paylaşımı! van Hooijdonk'tan derbi paylaşımı! 15:09
Oosterwolde'den derbi paylaşımı! Oosterwolde'den derbi paylaşımı! 15:05
Daha Eski
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe açıklaması! G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe açıklaması! 14:30
Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! 14:26
ManU'da Victor Osimhen gündemi! ManU'da Victor Osimhen gündemi! 13:32
Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları 13:24
Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Dünyanın en sert derbileri açıklandı! 12:49
G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! 12:04