Resmi Gazete'de bugün! 22 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 22 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Şubat Cumartesi tarihli 32821. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Şubat Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2024/53)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/52)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2025 Tarihli ve 13311, 13312, 13313, 13317 ve 13318 Sayılı Kararları

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 13/2/2025 Tarihli ve 2025-11/1 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri