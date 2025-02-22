  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 22 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 22 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 22 Şubat 2025 tarihli 32821. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 22 Şubat Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 22 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 22 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Şubat Cumartesi tarihli 32821. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Şubat Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2024/53)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/52)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2025 Tarihli ve 13311, 13312, 13313, 13317 ve 13318 Sayılı Kararları

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 13/2/2025 Tarihli ve 2025-11/1 Sayılı Kararı

👉22 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi"
İşte Muslera'nın yerine gelecek 1 numaralı aday!
DİĞER
Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! İşte il il 22 Şubat Cumartesi hava durumu
Yusuf devleri peşine taktı!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta 09:20
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor 08:54
Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman 08:53
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" "Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" 08:39
Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 07:59
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:43
Daha Eski
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:39
Temizleyeceğiz Temizleyeceğiz 00:35
Muhteşem Rafa Silva Muhteşem Rafa Silva 00:30
Kartal uçuşta Kartal uçuşta 00:26
Sekizinci harika! Sekizinci harika! 00:25
Seriye bağladı Seriye bağladı 00:24