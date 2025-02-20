Uçuşlar iptal mi 20 Şubat 2025? | İstanbul uçak seferleri bilgi - İptal olan uçuşlar tam liste

UÇUŞLAR İPTAL Mİ 20 ŞUBAT 2025? | İstanbul'da hava sıcaklarının yeniden mevsim normallerinin altına düşmesiyle beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji uzmanlarının bir süredir yayımladığı uyarıların akabinde, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar, birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Okullar 20 Şubat Perşembe günü tatil ilan edilirken hava muhalefeti kara ve deniz ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da aksamalara sebep oldu.Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada uçuşların azaltılacağı aktarıldı. İşte iptal olan uçuşlar tam listesi...

İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları'ndan iptal edilecek uçuşlara ilişkin bilgilendirme yapılırken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada uçuşların azaltılacağı aktarıldı.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İPTAL OLAN UÇUŞLAR TAM LİSTE

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz."

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Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgide şu ifadelere yer verilmiştir:

"Türk Hava Yolları, siz değerli yolcularımıza uçuş iptali gerçekleşmesi halinde SMS ve e-posta gönderimi sağlamaktadır. Ayrıca web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden uçuş durumunuzu kontrol edebilirsiniz."

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