  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatı 19 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Gram altın fiyatı 19 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 19 Şubat Çarşamba 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatı 19 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Gram altın fiyatı 19 Şubat | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Şubat Çarşamba 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

19 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 36,29 (Alış) - 36,30 (Satış)

EURO: 37,95 (Alış) - 37,97 (Satış)

STERLİN: 45,76 (Alış) - 45,99 Satış)

1 DOLAR = 36,30 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Şubat Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.423,58₺

Gram altın satış: 3.424,12₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.714,00₺

Çeyrek altın satış: 5.763,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.428,00₺

Yarım altın satış: 11.527,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 22.785,00₺

Tam altın satış: 22.958,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 23.174,00₺

Cumhuriyet altını satış: 23.525,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 23.399,00₺

Ata altın satış: 23.564,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Şubat Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

Osimhen hayran bıraktı! Nesyri'yi solladı
Benfica Kerem ve Orkun'la turladı!
DİĞER
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan G.Saray-F.Bahçe derbisi için değerlendirme: "Yabancı hakem tükeniştir"
Fitne ateşi
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler
G.Saray'dan hücuma scout transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! 01:20
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Trabzonspor ayrılığı açıkladı! 01:20
İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! 01:20
Derbi için skor verdi! Derbi için skor verdi! 01:20
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler 01:20
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:20
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi! Yönetiminde 3 isim... Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi! Yönetiminde 3 isim... 01:20
Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." 01:20
Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! 01:20
ManU Osimhen transferinde çıkmaza girdi! ManU Osimhen transferinde çıkmaza girdi! 01:20
F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor 01:20
Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." 01:20