Bursa BUSKİ su kesintisi: 22-23 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi duyurusu sonrası vatandaşlar “22-23 Şubat Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. BUSKİ tarafından yapılan planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:26
Bursa BUSKİ su kesintisi duyurusu sonrası vatandaşlar "22-23 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. BUSKİ tarafından yapılan planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanıyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve suların hangi saatlerde geleceği, yapılan çalışmaların tamamlanma süresine bağlı olarak değişebiliyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa'da su kesintisi mi var?

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa BUSKİ su kesintisi 22-23 Şubat tarihleri için duyuruldu. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su verilemeyecek.

BURSA SU KESİNTİSİ 22-23 ŞUBAT

MUSTAFAKEMALPAŞA

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 21/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 21.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

30 AĞUSTOS ZAFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/02/2026 17:00

Kesim Tarihi: 23/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi 30 Agustos Zafer Mahallesi ve civarinda, 23.02.2026 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

