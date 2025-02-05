Resmi Gazete'de bugün! 5 Şubat 2025 Resmi Gazete son kararlar

Resmi Gazete bugün 5 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Şubat Çarşamba tarihli 32804. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Şubat Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

5 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

–– Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/93 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/94 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/96 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/97 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/99 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/100 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/83 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/102 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/103 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/104 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/1719 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2021/30620 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2023/104230 Başvuru Numaralı Kararı

👉5 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri