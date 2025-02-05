İlk sahur ne zaman, ayın kaçında? | Hangi gün sahura kalkacağız? - DİYANET 2025

HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ 2025? | Üç aylardan Recep ve Şaban ayının bitişiyle birlikte tüm Müslümanları Ramazan telaşı sardı. Hicri takvime göre her yıl bir öncekine göre 11 gün geriye çeken Ramazan ayı, bu sene 1 Mart tarihinde başlayacak. 11 ayın sultanı olarak bilinen ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı hakkında arama motorlarında araştırılan Hangi gün sahura kalkacağız? İlk sahur ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İLK SAHUR NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2025 yılında Mart ayına denk gelirken Ramazan ayının ilk günü de 1 Mart Cumartesi günü olacak. Dolayısıyla ilk sahur 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yapılacak. 28 Şubat Cuma günü imsak vaktine kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek.

2025 İLK SAHUR, İLK İFTAR VE İLK TERAVİH GÜNÜ..

İlk sahur ve ilk teravih 28 Şubat ve 1 Mart'ta yapılırken ilk iftar da 1 Mart günü yapılacak. 1 Mart Cumartesi günü akşam ezanıyla birlikte oruçlar açılacak.