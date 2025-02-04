Deprem mi oldu SON DAKİKA | Ege'de 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (4 Şubat 2025)

SON DAKİKA DEPREM 4 ŞUBAT | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 4 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

4 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD son dakika deprem bilgisine göre Ege'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedilirken saati ise 16.04 olarak belirtildi.

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