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Haberler Haberler Deprem mi oldu SON DAKİKA | Ege'de 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (4 Şubat 2025)

Deprem mi oldu SON DAKİKA | Ege'de 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (4 Şubat 2025)

Ege'de arka arkaya meydana gelen depremler nedeniyle arama motorlarında deprem araştırmaları hız kazandı. Son 2 gündür yaşanan ve çoğunun şiddeti 4'ün üzerinde olan sarsıntıların ardından Yunanistan teyakkuza geçerken Santorini, Anafi, Ios ve Amorgos adalarında alınan acil durum önlemleri alındığı bildirildi, okullar tatil edildi. AFAD ise bölgede son birkaç günde 400'den fazla depremin meydana geldiğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden en güncel bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 17:30 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 17:40
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Deprem mi oldu SON DAKİKA | Ege'de 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (4 Şubat 2025)

SON DAKİKA DEPREM 4 ŞUBAT | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 4 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

4 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD son dakika deprem bilgisine göre Ege'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedilirken saati ise 16.04 olarak belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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