MSB 2025 ŞUBAT CELBİ | Askerlik yerleri belli oldu - Askerlik yeri sorgula e-Devlet

MSB 2025 ŞUBAT CELBİ | Milli Savunma Bakanlığı 2025 Şubat celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden erişime açtı. 2025 Şubat döneminde silahaltına alınacak yükümlüler, bu duyurunun ardından askerlik yerlerini sorgulamaya başlarken askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detayları sizler için derledik.

2025 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

e-DEVLET 2025 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERİ SORGULA

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'nci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025

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