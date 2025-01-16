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Haberler Haberler Metin Öztürk'ten Hatay yorumu: Devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutları yapıyor

Metin Öztürk'ten Hatay yorumu: Devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutları yapıyor

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatay ve çevre illerde yaşanan deprem sonrası devletin kalıcı konutları hızlıca yaptığını belirtti ve "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese minnettarız." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 16:29 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 16:55
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Metin Öztürk'ten Hatay yorumu: Devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutları yapıyor

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatay ve çevre illerde yaşanan deprem sonrası devletin kalıcı konutları hızlıca yaptığını belirtti ve "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese minnettarız." dedi.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI:

Hatay'ın bizim için çok büyük önemi var. 6 Şubat depreminde 11 şehri sarsan depremden sonra sadece bir spor kulübü olmayan Galatasaray, pek çok şeye öncülük etti. Çok kısa bir süre içinde 100 tane tır 11 şehrin olduğu bölgeye sevk edildi. En çok etkilenen şehirler de Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmuştu. Sayın Erden Timur, uçağı bile beklemeden 11 saatlik bir araba yolculuğu ile oraya gitti. Hatay bizim için bambaşka, devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutları yapıyor ama hala konteynırlarda kalanlar var. O bölgede inanılmaz bir tarım zenginliği var, benim oradan alışveriş yapılması. Biz yine bölgelerde çadırlarımızı kurup iftarlar vereceğiz. Biz bir STK'yız derken, dün stadımızın 14. açılış yılıydı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese minnettarız. Bunlar, o kulüp, bu kulüp demeden devletimizin yardımlarıyla, kulüplerin gayretiyle yapılan yapılar. Hatay'da bir başkan ve hoca değişikliği oldu, umarım bizimle lige devam ederler.

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