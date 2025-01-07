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Haberler Haberler En düşük emekli maaşına zam! SSK, Bağkur en düşük emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşına zam! SSK, Bağkur en düşük emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığına yüzde 15,75 zam yapıldığını duyurdu. 2024 Temmuz - Aralık ayı boyunca 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Son dakika emekli zammı açıklamasının ardından arama motorlarında sorgulanan SSK, Bağkur en düşük emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:47 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:50
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En düşük emekli maaşına zam! SSK, Bağkur en düşük emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Daha önce Ocak ayı içinde en düşük emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SSK, BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı, yüzde 15,75 zamla 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli memur maaşı 19 bin 616 TL oldu.

Öte yandan TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

12, 13, 14, 15, 16 BİN TL ALAN SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Mevcut maaş: 12.500 TL

Zamlı Maaş: 14.469 TL

Mevcut maaş: 12.600 TL

Zamlı Maaş: 14.585 TL

Mevcut maaş: 13.000 TL

Zamlı Maaş: 15.048 TL

Mevcut maaş: 13.500 TL

Zamlı Maaş: 15.626 TL

Mevcut maaş: 14.000 TL

Zamlı Maaş: 16.205 TL

Mevcut maaş: 14.500 TL

Zamlı Maaş: 16.783 TL

Mevcut maaş: 15.000 TL

Zamlı Maaş: 17.363 TL

Mevcut maaş: 15.500 TL

Zamlı Maaş: 17.941 TL

Mevcut maaş: 16.000 TL

Zamlı Maaş: 18.520 TL

Mevcut maaş: 16.500 TL

Zamlı Maaş: 19.098 TL

Mevcut maaş: 17.000 TL

Zamlı Maaş: 19.677 TL

Mevcut maaş: 18.000 TL

Zamlı Maaş: 20.835 TL

Mevcut maaş: 19.000 TL

Zamlı Maaş: 21.993 TL

Mevcut maaş: 20.000 TL

Zamlı Maaş: 23.150 TL

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