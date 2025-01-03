EVDE BAKIM MAAŞI 2025 RAKAMI BELLİ OLDU MU? - Evde bakım aylığı zammı yüzde kaç?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılında net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı. Yüzde 30 zamlanan asgari ücretin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alanlar, araştırmalarını hızlandırdı. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan ve engelli aylığı olarak da bilinen evde bakım maaşı 2025'te ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? sorularının cevabı haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025?

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

2025 ZAMLI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılmaktadır. Bu kapsamda, zamlı evde bakım aylığının Ocak ayının 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.