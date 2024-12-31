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Haberler Haberler Milli Piyango ikramiye çekilişi saat kaçta başlıyor? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA

Milli Piyango ikramiye çekilişi saat kaçta başlıyor? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi'nin 2025 yılında vereceği büyük ödül olan 600 milyon lira için nefesler tutuldu. Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte şansını denemek isteyenler ve bilet alanlar, yeni yılda zengin olmanın hayalini kuruyor. Talihli kişinin belirlenmesi için yapılan çekiliş hakıında arama motorlarında sorgulanan 'Milli Piyango çekilişi saat kaçta 2025? MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 19:04
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Milli Piyango ikramiye çekilişi saat kaçta başlıyor? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2025? | Milli Piyango İdaresi'nin tamamı dağıtım garantili çekilişiyle birlikte bu yılın büyük ikramiyesi 600 milyon lira olarak belirlendi. Bir yılbaşı geleneği haline gelen yılbaşı biletini alanlar, zengin olma hayalleriyle geri sayıma devam ederken çekiliş hakkında 'Milli Piyango çekilişi saat kaçta 2025? MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?' soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

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MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi için geri sayım başladı. Toplamda 3.499 milyar TL'nin dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Salı günü 18:30'da başlayacak. Çekilişin 23.30'a kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla çekiliş son bulacak. Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET NE KADAR ALIYOR 2025?

Büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 milyon TL olarak belirlendi. 1.000.000 TL için yapılan çekilişte, çeyrek bilet sahibinin kazanması halinde alacağı tutar 250.000 TL, yarım bilet sahibinin 500.000 TL, tam bilet sahibinin ise 1.000.000 TL.

Çeyrek bilet: 250.000 TL

Yarım bilet: 500.000 TL

Tam bilet: 1.000.000 TL

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2025 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş akşam boyunca devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca 3.499 milyar TL olan ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

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