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Haberler Haberler Balıkesir'deki patlama sonrası TFF ile spor kulüplerinden taziye ve acil şifa mesajları

Balıkesir'deki patlama sonrası TFF ile spor kulüplerinden taziye ve acil şifa mesajları

Son dakika haberleri... Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Elim olayın ardından TFF ve spor kulüplerinden vefat edenler için taziye mesajları ve yaralananlar için acil şifa dilekleri geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:56 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 11:16
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Balıkesir'deki patlama sonrası TFF ile spor kulüplerinden taziye ve acil şifa mesajları

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı mühimmat üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda bazı vatandaşlarımız hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı. Bu üzücü olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor kulüpleri, hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımlarken, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

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