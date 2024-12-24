Balıkesir'deki patlama sonrası TFF ile spor kulüplerinden taziye ve acil şifa mesajları

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı mühimmat üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda bazı vatandaşlarımız hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı. Bu üzücü olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor kulüpleri, hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımlarken, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan… pic.twitter.com/hqTTWnmWJN — TFF (@TFF_Org) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/56ZViBYd6O — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 24, 2024

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/ZzTJ7AMQ6a — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2024

Balıkesir'de bulunan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/6kWHEfXWgb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. — Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralılara geçmiş… pic.twitter.com/SvIw1fELLY — Sipay Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) December 24, 2024

Balıkesir'de bulunan mühimmat üretim fabrikasında patlama meydana geldiğini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun pic.twitter.com/23gImvzv2l — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 24, 2024

Balıkesir'de bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pobZVSmrgm — Reeder Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. pic.twitter.com/2gaMFMGeQZ — Sivasspor (@Sivasspor) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/N92RY5n1Hl — Erzurumspor FK (@Erzurumspor) December 24, 2024