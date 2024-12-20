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Haberler Haberler Asgari ücrette ilk rakam geldi! Gözler 4. toplantıda | 2025 asgari ücret zammı kulis bilgileri

Asgari ücrette ilk rakam geldi! Gözler 4. toplantıda | 2025 asgari ücret zammı kulis bilgileri

Son dakika asgari ücret haberleri... Asgari ücrette yeni yıl zammını belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantıda da rakam telaffuz edilmediğini belirtirken işçi kesimini temsilen masada bulunan Türk-İş, toplantının ardından ilk rakamı veren taraf oldu. İşçiye bu rakamın verilmemesi halinde imza atmayacaklarını belirten işçi kanadı temsilcilerinin açıklamalarının ardından gözler 4. toplantıya çevrildi. İşte asgari ücret son kulis bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 15:50
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Asgari ücrette ilk rakam geldi! Gözler 4. toplantıda | 2025 asgari ücret zammı kulis bilgileri

Asgari ücret 2025 zammı milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenmeye devam ediyor. Komisyonun üçüncü turundan da rakam çıkmaması üzerine toplantının ardından işçi kesimi, rakam telaffuz eden ilk taraf oldu. 29 bin 583 TL istediklerini söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarıyla gözler, işveren ve hükümet kanadına çevrildi. İşte son dakika asgari ücret haberleri...

İLK RAKAM TÜRK-İŞ'TEN

Asgari Ücret Tespit Komisyonı, 3 toplantısını 19 Aralık Perşembe günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan komisyonun bu görüşmesinden de rakam çıkmadı. Bunun üzerine işçi kanadının temsilcisi Türk-İş Bakanlar Kurulu, kendi içinde bir toplantı organize ederek toplantının ardından basın açıklamasında bulundu. İşçi kesiminin talebini yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı ile birlikte 29 bin 583 TL olarak açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu rakamın altında teklif verilmesi halinde masafa olmayacaklarını bildirdi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından, çalışmaların uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirterek "3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"23 BİNİN ÜZERİNE SICAK BAKILMIYOR"

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, kulislerde ekonomik zorluklara dikkat çeken işveren kanadının asgari ücretin en fazla 23 bin olabileceğine ilişkin görüşe sahip olduğu, üzerine çıkılmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bu noktada gözler hükümetin açıklayacağı rakama çevrildi. Kulislerde zam oranının 23 bin ile 25 bin TL bandında olabileceği tahminleri yapılıyor.

Mevcut asgari ücret: 17.002,12 ₺

👉%20 zamlı asgari ücret: 20.402,55 ₺

👉%25 zamlı asgari ücret: 21.253,25 ₺

👉%30 zamlı asgari ücret: 22.102,76 ₺

👉%35 zamlı asgari ücret: 22.952,86 ₺

👉%40 zamlı asgari ücret: 23.802,98 ₺

👉%45 zamlı asgari ücret: 24.653,08 ₺

👉%50 zamlı asgari ücret: 25.503,19 ₺

👉%55 zamlı asgari ücret: 26.353,29 ₺

👉%60 zamlı asgari ücret: 27.203,43 ₺

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