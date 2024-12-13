Ege Denizi'nde korkutan deprem | 13 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ege Denizi'nde korkutan deprem | AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yunanistan ve Ege Denizi olarak açıklanan sarsıntı, birçok ilde etkili oldu. Peki 13 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

13 ARALIK DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi X hesabında yer alan bilgide, depremin merkez üssü Ege Denizi, şiddeti ise 4,8 olarak belirtildi. Yerin 15,73 km derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadı.

Kandilli Rasathanesi ise ilk ölçümde 4,9 olarak belirlediği depremin şiddetini kısa süre sonra revize ederek 4,8 olarak güncellendi. Merkez üssü Yunanistan olan sarsıntı, saat 11.34'te gerçekleşti. Öte yandan Ege Denizi'nde saat 11.12'de 3,7 ve 11.07'de 3.2 şiddetinde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.