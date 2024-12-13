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Haberler Haberler Ege Denizi'nde korkutan deprem | 13 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ege Denizi'nde korkutan deprem | 13 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremiin merkez üssü ve şiddeti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 13 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle depremin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:20
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Ege Denizi'nde korkutan deprem | 13 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ege Denizi'nde korkutan deprem | AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yunanistan ve Ege Denizi olarak açıklanan sarsıntı, birçok ilde etkili oldu. Peki 13 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

13 ARALIK DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi X hesabında yer alan bilgide, depremin merkez üssü Ege Denizi, şiddeti ise 4,8 olarak belirtildi. Yerin 15,73 km derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadı.

Kandilli Rasathanesi ise ilk ölçümde 4,9 olarak belirlediği depremin şiddetini kısa süre sonra revize ederek 4,8 olarak güncellendi. Merkez üssü Yunanistan olan sarsıntı, saat 11.34'te gerçekleşti. Öte yandan Ege Denizi'nde saat 11.12'de 3,7 ve 11.07'de 3.2 şiddetinde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

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