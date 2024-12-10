Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor? | 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman başlayacak?

Asgari ücreti belirlemek için karar mercii olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için nefesler tutuldu. 10 Aralık Salı günü yapılacağı belirtilen toplantıdan çıkacak karar, ülke vatandaşlarının tamamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek. Peki asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirecek. Saat 16.00'da başlayacak toplantının bitiş saati bilinmezken en az 3 saat sürmesi beklenen görüşmelerde, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik sürecin resmi olarak başlamasıyla ilk rakamlar konuşulacak.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkileyecek.

15 KİŞİLİK KOMİSYON TOPLANIYOR

Asgari ücreti yasa gereği; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer alacak. İşçilerden Selma Sayın aşçı, Nihan Koçak kuaför, Durmuş Öztürk Karayolları taşeron işçisi, Sezer Öztürk ise basın mensubu olarak komisyonda bulunacak.

2025 YILI ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

"Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak."

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Ocak ayında uygulanan zam ile net 17.002 TL olarak uygulanıyor. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 24.003 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.360,42 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 240,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.600,45 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 20.402,55 ₺

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 25.003,12 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.500,43 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 250,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.750,46 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 21.252,53 ₺

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 26.003,25 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.640,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 260,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.900,48 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 22.102,76 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.003,37 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.780,47 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.050,50 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 22.952,86 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 28.003,5 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.920,49 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 280,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.200,52 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.802,98 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 29.003,62 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.060,50 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 290,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.350,53 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 24.653,08 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 30.003,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.200,52 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 300,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.500,55 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.503,19 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 31.003,87 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.340,54 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 310,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.650,57 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 26.353,29 ₺

YÜZDE 60 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 32.004 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.480,56 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 320,00 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.800,56 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 27.203,43 ₺