Hava durumu 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak, yağmurlu mu? MGM'den Buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenen 5 Aralık Perşembe gününde yer yer sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, batı kesimlerde ise sis ve pus görülebileceğini bildirdi. İşte 5 Aralık Perşembe illere göre hava durumu...
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu)
EDİRNE °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyıları aralıklı sağanak yağışlı)
A.KARAHİSAR °C, 8°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri aralıklı sağanak yağışlı)
ADANA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
ANKARA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce, Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri yağmurlu)
BOLU °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı)
ERZURUM °C, -5°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
DİYARBAKIR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı