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Haberler Haberler Hava durumu 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak, yağmurlu mu? MGM'den Buzlanma ve don uyarısı!

Hava durumu 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak, yağmurlu mu? MGM'den Buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Aralık Perşembe tarihli hava raporunda, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşük seyirde devam edeceği kaydedildi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı beklenirken bazı illerde sağanak yağış ile karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. İşte 5 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, illere göre hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20
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Hava durumu 5 Aralık 2024 | Bugün hava nasıl olacak, yağmurlu mu? MGM'den Buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenen 5 Aralık Perşembe gününde yer yer sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, batı kesimlerde ise sis ve pus görülebileceğini bildirdi. İşte 5 Aralık Perşembe illere göre hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu)

EDİRNE °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyıları aralıklı sağanak yağışlı)

A.KARAHİSAR °C, 8°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri aralıklı sağanak yağışlı)

ADANA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)

ANKARA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce, Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri yağmurlu)

BOLU °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı)

ERZURUM °C, -5°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)

DİYARBAKIR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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