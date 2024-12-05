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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 6 Aralık Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 6 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20
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Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kumtel Siyah Cam Ankastre: 7.990 TL
TCL 32 INC Full HD Android Smart LED TV: 7.995 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen, Şarjlı Süpürge&Paspas: 6.990 TL
Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1390 TL

Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Chef's Kek Kalıbı: 129 TL
Borcam Sufle Kabı Çeşitleri: 37,50 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı: 299 TL
Cem Pankek Tavası: 299 TL
Cem Tava: 299 TL

Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Glass in Love Cam Kupa: 129 TL
Mehtap Kapalı Balık Tavası: 389 TL
Chef's Sütlük: 159 TL
Glass in Love Cam Espresso bardağı: 59 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak: 89 TL
Emaye Bakraç: 299 TL

Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Çift Kişilik Battaniye: 259 TL
Tek Kişil Battaniye: 229 TL
Eşofman Altı Erkek: 179 TL
Kiğılı Gömlek Erkek: 399 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti: 279 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın: 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek: 299 TL

Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

İplik Dikişli Defter: 19,50 TL
Eğlenceli Kalem Kutu: 159 TL
Simli Kelebek Kalem Kutu: 179 TL
Globox Shaking Versatil Kalem: 39,50 TL
Pati Versatil Kalem: 12,50 TL
Yapışkan Notluklu Defter: 89 TL

Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Robogo Robot: 279 TL
Led Işıklı Top: 119 TL
Animasyon Balon Seti: 39 YL
Kelebek Dişlik / Galaxy Çıngırak: 75 TL
Oyuncak Tablet: 299 TL
Çarpma Öğreten Oyuncak: 259 TL

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