Bim aktüel katalog 6 Aralık | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kumtel Siyah Cam Ankastre: 7.990 TL
TCL 32 INC Full HD Android Smart LED TV: 7.995 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen, Şarjlı Süpürge&Paspas: 6.990 TL
Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1390 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre: 7.990 TL
TCL 32 INC Full HD Android Smart LED TV: 7.995 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen, Şarjlı Süpürge&Paspas: 6.990 TL
Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1390 TL
Chef's Kek Kalıbı: 129 TL
Borcam Sufle Kabı Çeşitleri: 37,50 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı: 299 TL
Cem Pankek Tavası: 299 TL
Cem Tava: 299 TL
Glass in Love Cam Kupa: 129 TL
Mehtap Kapalı Balık Tavası: 389 TL
Chef's Sütlük: 159 TL
Glass in Love Cam Espresso bardağı: 59 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak: 89 TL
Emaye Bakraç: 299 TL
Çift Kişilik Battaniye: 259 TL
Tek Kişil Battaniye: 229 TL
Eşofman Altı Erkek: 179 TL
Kiğılı Gömlek Erkek: 399 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti: 279 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın: 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek: 299 TL
İplik Dikişli Defter: 19,50 TL
Eğlenceli Kalem Kutu: 159 TL
Simli Kelebek Kalem Kutu: 179 TL
Globox Shaking Versatil Kalem: 39,50 TL
Pati Versatil Kalem: 12,50 TL
Yapışkan Notluklu Defter: 89 TL
Robogo Robot: 279 TL
Led Işıklı Top: 119 TL
Animasyon Balon Seti: 39 YL
Kelebek Dişlik / Galaxy Çıngırak: 75 TL
Oyuncak Tablet: 299 TL
Çarpma Öğreten Oyuncak: 259 TL