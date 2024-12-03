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Haberler Haberler AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi güz dönemi final giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi güz dönemi final giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2024 İstanbul Üniversitesi güz dönemi final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? sorusu, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 00:30
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi güz dönemi final giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final dönemi sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrenciler arama motorlarında '2024 İstanbul Üniversitesi güz dönemi final giriş belgesi nasıl alınır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Bitirme (Final) Sınavı: 28-29 Aralık 2024

Bütünleme (Telafi) Sınavı: 1-2 Şubat 2025

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NASIL ALINIR?

AUZEF güz dönemi final sınavları için henüz giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek AUZEF final sınavı giriş belgelerinin sınavdan kısa süre önce erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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