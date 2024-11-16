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Haberler Haberler ALES/3 giriş belgesi 2024 | ALES giriş belgesi PDF indir, yazdır

ALES/3 giriş belgesi 2024 | ALES giriş belgesi PDF indir, yazdır

ÖSYM, 2024 yılının son ALES'i için sınav giriş belgelerini erişime açtı. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmek ve sınav giriş belgesinin çıktısını almak için araştırmalarını hızlandırdı. İşte ALES/3 giriş belgesi 2024 | ALES giriş belgesi PDF indir, yazdır, sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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ALES/3 giriş belgesi 2024 | ALES giriş belgesi PDF indir, yazdır

ALES/3 giriş belgesi 2024 | Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı, ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Bu yıl 17 Kasım Pazar günü sonuncusu düzenlenecek olan ALES sınavına girecek adayların sınav giriş belgelerinin çıktısı ve nüfus cüzdanıyla birlikte sınav salonuna gitmesi gerekiyor. İşte ALES/3 giriş belgesi 2024 | ALES giriş belgesi PDF indir, yazdır, sorgulama ekranı...

ALES-3 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2024-ALES/3 ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece

önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

2024 ALES-3 SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL KİMLİK BELGESİ

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında

soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt

oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC

Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul

edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile

sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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