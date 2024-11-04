MEMUR ZAMMI 2025 | Memur Ocak zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı ile zam hesaplama

Memurların her 6 ayda bir alacakları zam oranını belirleyen enflasyon farkı netleşiyor. TÜİK'in Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından dört aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayında yüzde 19,31 zam alan memurların en çok merak ettiği '2025 Ocak zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Memurlar yeni yılda yüzde kaç zam alacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın onuncu enflasyon verisi açıklandı.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

MEMUR OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranı yılın son 2 ayına ilişkin enflasyon oranları ile netleşecek. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.