ENFLASYON AÇIKLANDI EKİM 2024 | Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK - ÜFE ve TÜFE rakamları

EKİM AYI ENFLASYONU SON DAKİKA | Ekim ayına ilişikin enflasyon rakamları, TÜİK tarafından açıklandı. Kira zam oranı, memur ve memur emekli maaşları, asgari ücret zammı ve pazar fiyatları gibi birçok noktada belirleyici etkiye sahip enflasyon oranı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan ÜFE, TÜFE rakamları...

EKİM 2024 ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

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TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.