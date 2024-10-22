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Pastırma sıcakları ne zaman 2024? - Pastırma sıcakları nedir, neden olur?

Akdeniz üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisiyle pastırma sıcakları meydana geliyor.Her yıl yılın bu zamanları vatandaşlar araştırma yaparken Pastırma sıcakları ne zaman 2024? - Pastırma sıcakları nedir, neden olur? sorularının yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 17:00
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Pastırma sıcakları ne zaman 2024? - Pastırma sıcakları nedir, neden olur?

Pastırma sıckaları her yıl ekim ayı içerisinde meydana geliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla oluşan sıcak hava geceleri yerini soğuk havaya bırakıyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma sıcakları nedir, neden olur? İşte tüm merak edilenler...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, özellikle Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaz sonu ve sonbahar başlangıcında görülen ani sıcak hava dalgalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu dönemde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredebilir. Pastırma sıcakları genellikle Eylül ayının sonları ile Ekim ayının başları arasında meydana gelir ve adını, bu sıcak döneminde yapılan pastırma üretiminden alır.

Nedenleri

Pastırma sıcaklarının oluşumunda birkaç temel faktör rol oynar:

Hava Dalgaları: Bu sıcaklıklar, genellikle Akdeniz üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle ortaya çıkar. Bu sistemler, sıcak ve kuru havanın bölgede kalmasına neden olur.

Mevsim Değişikliği: Yazın sonlarına yaklaşırken, yaz sıcaklarının hala etkili olması ve sonbaharın soğuk hava akımlarının henüz tam olarak gelmemesi, bu tür sıcaklıkların ortaya çıkmasına yol açar.

Topografya: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan dağlar ve vadiler, hava akımlarını etkileyerek sıcaklıkların yerel olarak artmasına neden olabilir.

Özellikleri

Pastırma sıcaklarının bazı belirgin özellikleri vardır:

Ani Sıcaklık Artışı: Sıcaklık, birdenbire 5-10 derece birden yükselebilir.

Kuru Hava: Genellikle nem oranı düşer, bu da sıcaklığın daha fazla hissedilmesine yol açar.

Geceleri Serinlik: Gün boyunca sıcaklık artarken, geceleri sıcaklıklar daha serin olabilir.

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