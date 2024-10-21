Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!
Real Madrid'de forma giyen lejyonerimiz Arda Güler, Ancelotti'nin yönetiminde verimlilik problemi çekiyordu. İspanya basını ve taraftarlar, genç yıldızın performansındaki tıkanıklığın Ancelotti'nin oyuncuya vermiş olduğu rolden kaynaklı olduğunu savunurken, İtalyan çalıştırıcıdan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
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İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'i önümüzdeki karşılaşmalarda ilk 11 başlatmayı düşünmüyor. İşte 'Arda Güler'e bir şeyler oluyor' başlığı atılan haberin detayları...
19 Ekim Cumartesi günü Real Madrid, Celta de Vigo deplasmanından 2 - 1 galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 11'ine seçilmeyen Arda Güler, son düdüğe dek oyuna dahil edilmedi.
Hatta sakatlığı sebebi ile yerini bir süreliğine Arda Güler'e bırakan Dani Ceballos, dakika 82'de Kylian Mbappe yerine oyuna girdi. Böylelikle Güler'in, maalesef ki Ancelotti'yi ikna etme (!) planları suya düştü.
Haberin devamında, 10 maçta 291 dakika süre alan Arda'nın herhangi bir gol ve/veya asist katkısı sunamadığı belirtildi. Ayrıca Ancelotti'nin, oyuncunun savunma yönünü zayıf bulması sebebi ile planlarında değişikliğe gittiği aktarıldı.
Önümüzdeki haftalarda zor bir fikstür ile karşı karşıya kalacak Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin ilk 11'de riske girmeyeceği ve Arda Güler'in tekrardan kendini gösterebilmek için fırsat kollaması gerekeceği ifade edildi.
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