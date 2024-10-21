Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Yıldız oyuncumuz Arda Güler, yeteneği ve hırsı ile A Milli Futbol Takımımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ay yıldızlı forma ile gösterdiği istikrarlı performansı Karadağ ve İzlanda maçlarında da sürdürdü.

Milli takım formasıyla sadece 1 hafta içerisinde oynadığı 2 maçta da ilk 11 başlayan ve 172 dakika süre alan Güler, Real Madrid'de çıktığı 10 maçta toplamda 291 dakika sahada kaldı.