  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

Real Madrid'de forma giyen lejyonerimiz Arda Güler, Ancelotti'nin yönetiminde verimlilik problemi çekiyordu. İspanya basını ve taraftarlar, genç yıldızın performansındaki tıkanıklığın Ancelotti'nin oyuncuya vermiş olduğu rolden kaynaklı olduğunu savunurken, İtalyan çalıştırıcıdan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 12:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

Yıldız oyuncumuz Arda Güler, yeteneği ve hırsı ile A Milli Futbol Takımımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ay yıldızlı forma ile gösterdiği istikrarlı performansı Karadağ ve İzlanda maçlarında da sürdürdü.

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

Milli takım formasıyla sadece 1 hafta içerisinde oynadığı 2 maçta da ilk 11 başlayan ve 172 dakika süre alan Güler, Real Madrid'de çıktığı 10 maçta toplamda 291 dakika sahada kaldı.

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

Genç yıldız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı kilit rol ile dış basında manşetlere taşındı. Tekrardan İspanya'ya döndüğünde Real Madrid forması ile kendini gösterme mücadelesine devam edecek olan Arda'ya Ancelotti'den kötü haber geldi.

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'i önümüzdeki karşılaşmalarda ilk 11 başlatmayı düşünmüyor. İşte 'Arda Güler'e bir şeyler oluyor' başlığı atılan haberin detayları...

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

19 Ekim Cumartesi günü Real Madrid, Celta de Vigo deplasmanından 2 - 1 galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 11'ine seçilmeyen Arda Güler, son düdüğe dek oyuna dahil edilmedi.

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

Hatta sakatlığı sebebi ile yerini bir süreliğine Arda Güler'e bırakan Dani Ceballos, dakika 82'de Kylian Mbappe yerine oyuna girdi. Böylelikle Güler'in, maalesef ki Ancelotti'yi ikna etme (!) planları suya düştü.

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

Haberin devamında, 10 maçta 291 dakika süre alan Arda'nın herhangi bir gol ve/veya asist katkısı sunamadığı belirtildi. Ayrıca Ancelotti'nin, oyuncunun savunma yönünü zayıf bulması sebebi ile planlarında değişikliğe gittiği aktarıldı.

Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!

Önümüzdeki haftalarda zor bir fikstür ile karşı karşıya kalacak Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin ilk 11'de riske girmeyeceği ve Arda Güler'in tekrardan kendini gösterebilmek için fırsat kollaması gerekeceği ifade edildi.

F.Bahçe'de yarım saate 8 milyon Euro!
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti...
Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku!
Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sturm Graz - Sporting CP maçı ne zaman? Sturm Graz - Sporting CP maçı ne zaman? 11:44
Real Madrid - B. Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid - B. Dortmund maçı ne zaman? 11:41
PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı ne zaman? 11:38
G.Saray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu! 11:30
Juventus - Stuttgart maçı ne zaman? Juventus - Stuttgart maçı ne zaman? 11:27
Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! 11:27
Daha Eski
Girona - S. Bratislava maçı ne zaman? Girona - S. Bratislava maçı ne zaman? 11:25
Aston Villa - Bologna maçı ne zaman? Aston Villa - Bologna maçı ne zaman? 10:23
Arsenal - Shakhtar D. maçı ne zaman? Arsenal - Shakhtar D. maçı ne zaman? 10:21
Monaco - Kızılyıldız maçı ne zaman? Monaco - Kızılyıldız maçı ne zaman? 10:12
Milan - Club Brugge maçı ne zaman? Milan - Club Brugge maçı ne zaman? 10:08
F.Bahçe'de yarım saate 8 milyon Euro! F.Bahçe'de yarım saate 8 milyon Euro! 10:04