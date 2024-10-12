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Haberler Haberler

Çılgın Sayısal Loto çekildi! | Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2024 Cumartesi

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 282 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 22:20
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Çılgın Sayısal Loto çekildi! | Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2024 Cumartesi

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ 12 EKİM | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 12 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

12 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Ekim saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

İŞTE 12 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

2-9-10-20-44-69 Joker: 80 SüperStar: 39

👉 Sayısal Loto 12 Ekim Cumartesi sonucu için TIKLA

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