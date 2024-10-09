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VAR sistemi yardımcı olmuyor

Türkiye'de uygulanan VAR sistemini değerlendiren Fatih Terim, "VAR'ın geliş sebebi çok açık. Yardım edecek. Başka bir görevi yok. Görevi yanlış kararları minimize etmek. Hakemlere çok da yardım etmiyoruz hiçbirimiz. Suçluyu bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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VAR sistemi yardımcı olmuyor

Türkiye'de uygulanan VAR sistemini değerlendiren Fatih Terim, "VAR'ın geliş sebebi çok açık. Yardım edecek. Başka bir görevi yok. Görevi yanlış kararları minimize etmek. Hakemlere çok da yardım etmiyoruz hiçbirimiz. Suçluyu bulmaya çalışıyoruz. VAR, hakeme 'Baksan iyi olur. Görsen iyi olur' demeli. 'Bana göre penaltı bu, bence faul' demesi doğru değil. Maçın hakimi de hakemi de o. Benim görüşüm yardımı olmuyor. Daha önce de tartışıyorduk, yine tartışıyoruz. Önemli olan topun oyunda kalma süresine, kaliteye yardımcı olmak" dedi.

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